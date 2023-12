FORMELLO - Lazio, Patric out. Torna Vecino, più Taty che Ciro

Fonte: Carlo Roscito-Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Sarri non recupera Patric: ha risolto il problema al polpaccio, ma da ieri è fermo per un attacco influenzale. Ha saltato anche la rifinitura, non sarà nemmeno convocato. In difesa la coppia obbligata sarà di nuovo formata da Casale e Gila. I dubbi sono più sulle fasce: potrebbe essere risparmiato Lazzari in vista dell’Inter, con Pellegrini in rampa di lancio e uno tra Marusic e Hysaj a destra. Nulla di scontato. A centrocampo è squalificato Rovella, in regia in vantaggio Vecino su Cataldi, con Kamada (favorito) o Guendouzi insieme a Luis Alberto. Davanti possibile ingresso in corsa per Immobile: si va verso il tridente con Felipe Anderson, Castellanos e Zaccagni, anche se Pedro spera nella maglia da titolare in patria.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Dutu, Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Pedro, Immobile. All.: Sarri.