FORMELLO - Lazio, test con la Primavera: tris di Muriqi, c'è Vavro

FORMELLO - Breve amichevole con la Primavera al posto della seduta di scarico. Naturalmente Inzaghi impiega soltanto i calciatori rimasti a riposo ieri con la Fiorentina e quelli impiegati per un minutaggio scarno. Finisce 6-4, protagonista Muriqi con una tripletta (tutti i gol realizzati di destro) e Pereira con una doppietta. Di Parolo la sesta rete, a cui aggiungere i timbri baby di Moro (2), Czyz e Nimmermeer. La novità, al di là dei marcatori, è in difesa: al centro della linea a tre è stato infatti impiegato Vavro, a un passo dal Genoa nel mercato di gennaio. Lo slovacco ha partecipato alla seduta in gruppo, poi si è mosso tra Armini e Radu in mezzo a un reparto allestito per l'occasione. È la prima sgambata coi compagni dopo l’esclusione dalla lista per il campionato (venne depennato col rientro di Radu dall’infortunio).

CAPITANO. Fronte Lulic: stamattina ha iniziato aggregato per poi saltare la sfida di 40 minuti coi ragazzi di Menichini. Riscaldamento, skip, andature e anche la fase di possesso palla per il bosniaco. Sta testando quotidianamente la caviglia sinistra, operata tre volte nell’ultimo anno. Condizioni da monitorare al termine di ogni allenamento, deve reagire agli sforzi e alle sollecitazioni. Ai box ci sono ancora Fares e Correa, entrambi out per problemi muscolari al polpaccio. Ci provano per il derby di venerdì 15 gennaio.