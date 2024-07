Lazio, ecco Dele-Bashiru: muscoli e geometrie al servizio di Baroni -VIDEO

Dele-Bashiru è il quarto acquisto della Lazio, ufficializzato nella giornata di oggi dopo una lunghissima trattativa che vi abbiamo raccontato passo passo sin dal principio. Il calcio è una questione di famiglia. Anche lui, come il fratello Tom, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Manchester City, ha collezionato 18 presenze con la formazione U23 senza però riuscire a esordire in prima squadra. Dopo una parentesi non particolarmente brillante in Championship, nel 2020 si aggrega allo Sheffield Wednesday. Qui la svolta, riesce a mettersi in luce giocando con continuità e emergono le sue qualità. Nell’estate del 2023 il trasferimento in Turchia, all’Hatayspor, dove disputa la sua migliore stagione: 9 reti e 6 assist tra campionato e coppa nazionale.

Il nigeriano classe 2001 è il primo trequartista di ruolo nell’organico di Baroni, avrà l’onere di colmare il vuoto lasciato da Luis Alberto ma la sua duttilità gli consente di essere un jolly. In carriera infatti, ha ricoperto più posizioni in campo e all’occorrenza può essere impiegato come ala. Il dinamismo è tra le sue caratteristiche principali, che spicca particolarmente negli inserimenti senza palla, ma abile anche nella capacità di cambiare passo. È un giocatore box to box, molto fisico e con discreta tecnica che vi presentiamo, in esclusiva, con questo video.

