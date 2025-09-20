Lazio | Rovella tra pubalgia e tabù Roma: Sarri spera di recuperarlo

RASSEGNA STAMPA - Oggi sarà la giornata decisiva per capire se Nicolò Rovella ci sarà o meno per il derby. Il centrocampista è tornato a combattere contro un principio di pubalgia riapparso in Nazionale. Come riporta Il Messaggero, Sarri lo ha gestito e le cura migliorano la situazione, ma a poco più di ventiquattro ore dal derby rendono il quadro più complicato.

Sarri vuole confrontarsi con il calciatore per capire le sue condizioni, anche perché il provino di ieri in gruppo non ha dato chissà quale esito positivo. Rovella vuole riscattarsi, non ha mai battuto la Roma in Serie A in sette sfide giocate tra Genoa, Monza, Juventus e Lazio. Con l'aquila sul petto ha però vinto ai quarti di finale di Coppa Italia, era il 10 gennaio 2024 e Rovella entrò nel secondo tempo. Ma è passato più di un anno e mezzo ed è il momento per il classe 2001 di sfatare il tabù giallorosso.