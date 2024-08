Calciomercato Lazio | Proposta una vecchia conoscenza: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Torna di moda Fabiano Parisi? L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla dei problemi della Lazio sui terzini. L'incidente di Pellegrini e il ritardo di condizione di Nuno Tavares costringono i biancocelesti a delle riflessioni. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della ricerca di un profilo under 22 da inserire per non avere problemi di lista. Nelle ultime ore sarebbe stato offerto Parisi, in uscita dalla Fiorentina, ha lo stesso procuratore di Zaccagni, Casale e Folorunsho. Il classe 2000 è però un altro over e, per tesserarlo, le aquile dovrebbero liberare più tasselli visto che già con il rientro di Gila, Hysaj sembra il designato per uscire dalla lista dei 25. La pista andrà valutata nei prossimi giorni.