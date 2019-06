Calciomercato Lazio, si prova a chiudere con la Spal per Lazzari

C’è l’accordo con il giocatore, la Lazio continua a inseguire anche quello con la Spal. Manuel Lazzari è l’obiettivo numero uno dei biancocelesti per rinforzare la fascia destra, anche per Simone Inzaghi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Tare proverà a chiudere l’operazione entro il weekend incontrando Vagnati. La chiave sarebbe la cessione di Alessandro Murgia a titolo definitivo dopo gli ottimi sei mesi passati in prestito a Ferrara. Intanto la Spal si sta anche cautelando con l’arrivo dall’Atalanta di D’Alessandro come sostituto. I prossimi giorni possono essere quelli decisivi per Lazzari.

Pubblicato il 27-6 alle 00.10