Calciomercato Lazio, Paredes sul futuro: "Resto a Parigi"

Quella tra Milinkovic e il Paris Saint Germain è la telenovela dell’estate della Lazio. Dopo le insistenti voci sul possibile trasferimento in Francia del serbo nelle scorse ore è arrivata la secca smentita del ds biancoceleste Igli Tare. Oltralpe alcuni portali avevano ipotizzato anche un possibile inserimento di Leandro Paredes nella trattativa. Operazione improbabile per ingaggio del giocatore e una tendenza della Lazio a rifiutare le contropartite tecniche. A togliere ulteriori dubbi ci ha pensato poi lo stesso centrocampista argentino, intercettato da ESPN a due giorni dal quarto di finale di Coppa America contro il Venezuela: “Resto a Parigi, lì sto bene. Le voci? Non c’è nulla, sto a Parigi e non vado da nessuna parte”. Un secco no a un discorso mai nato.

#Video ¿Se queda en el PSG? ¡Leandro Paredes confirmó que va a ser de su futuro! Escuchá al volante de la Selección Argentina.https://t.co/D1vYcOkC9r — SportsCenter (@SC_ESPN) 26 giugno 2019

Pubblicato il 26-6 alle 21.30