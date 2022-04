Calciomercato Lazio, tentazione svincolati: Mertens e Bernardeschi sono più di un'idea

TUTTOmercatoWEB.com

Idee concrete o solo pensieri? La Lazio lavora a pieno ritmo in vista del futuro e in vista anche della sessione di calciomercato estivo che si preannuncia essere come una delle più complicate degli ultimi anni. Lotito e Tare dovranno impegnarsi per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri e per questo i nomi che ruotano in orbita biancoceleste sono molti.

Tra questi spicca quello di Dries Mertens. Il belga è in scadenza con il Napoli, il suo ingaggio è di 4,5 milioni a stagione ma con la nuova politica di De Laurentiis andrà certamente ridimensionato. Il calciatore è in scadenza nel 2023 e ad oggi nessun incontro è stato ancora fissato per parlare di rinnovo. Un altro nome è quello di Bernardeschi, anche lui già accostato alla Lazio in precedenza, è in scadenza con la Juventus e il rinnovo sembra lontano, l'entourage per ora ha però smentito.