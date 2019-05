Lazio - Bologna, le pagelle dei quotidiani: Correa al top, bene Bastos

Una bella serata chiude il campionato 2018/2019 della Lazio all'Olimpico. Prima sul campo, dove una partita pirotecnica e non noiosa ha divertito il pubblico, e poi fuori, con la celebrazione della settima Coppa Italia messa in bacheca il 15 maggio. La partita aveva poco da dire per i biancocelesti, al Bologna serviva un punto per salvarsi ed è arrivato, alla Lazio servivano conferme ed exploit dai nuovi. Un processo riuscito solo in parte, perché Milinkovic e Correa si sono espressi di nuovi al top dopo le reti in Coppa Italia, e Bastos ha confermato il suo buon momento. Sfortunato invece Guerrieri, colpevole sul primo gol rossoblu, convincente Armini. Ecco le pagelle dei quotidiani.

IL CORRIERE DELLO SPORT: Guerrieri 5,5; Bastos 7,5, Luiz Felipe 5,5 (Armini 6,5), Acerbi 6,5; Romulo 6, Parolo 6, Badelj 6 (Cataldi 6), Leiva 6,5 (Milinkovic-Savic 7), Lulic 6; Correa 7,5, Immobile 6,5. All. Inzaghi 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Guerrieri 5; Bastos 6,5, Luiz Felipe 6 (Armini 6,5), Acerbi 6; Romulo 6, Parolo 6, Badelj 5,5 (Cataldi 6), Leiva 6,5(Milinkovic-Savic 7), Lulic 6,5; Correa 7, Immobile 5,5. All. Inzaghi 6,5.

