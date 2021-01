Lazio, Caicedo bomber nelle prime 17: solo una volta aveva fatto meglio in carriera

Quante squadre di Serie A possono vantare una terza alternativa in attacco come Felipe Caicedo? Oltre alla Lazio, praticamente nessuna. L'attaccante ecuadoriano, che nelle gerarchie e negli equilibri di Inzaghi viene dopo Immobile e Correa, ha già messo a segno 6 reti dopo 17 giornate di campionato. Atalanta, Torino, Juventus, Hellas Verona, Fiorentina e Parma: queste le vittime del Panterone che, solo una volta in carriera, aveva avuto un avvio migliore di questo. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, nella stagione 2010/11, quando vestiva la maglia del Levante, mise a segno 7 gol in 16 giornate. La media gol del numero 20 biancoceleste fa paura anche quest'anno: 6 reti in 659 minuti, una ogni 109 minuti, Felipe fa praticamente un gol a partita.