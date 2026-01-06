Lazio, coperta corta per Sarri: i rischi con Fiorentina e Verona
RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina sarà il secondo match dell'anno nuovo per la Lazio di Maurizio Sarri che si ritroverà decimata, soprattutto in attacco. Zaccagni e Cataldi in diffida sono a rischio squalifica, Noslin e Marusic sconteranno il turno contro i viola per l'espulsioni rimediate contro il Napoli.
Sarri non avrà dunque l'olandese e montenegrino domani contro la Fiorentina, li ritroverà direttamente a Verona. Il vice Zac non c’è, resta Pedro, che con i viola molto probabilmente giocherà da falso nueve.
Nicolò Rovella, ritrovato in allenamento dopo l'operazione, non è ancora pronto per partire dal primo minuto, mentre Danilo come sostituto ha solo Vecino: Sarri vede Belahyane mezzala.