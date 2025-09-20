Lazio, Delio Rossi spiega: "Il derby è la partita più semplice da preparare"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "Il derby è la gara più semplice da preparare, va tutto in automatico", a parlare è Delio Rossi, intervenuto ai taccuini de Il Corriere della Sera. Di derby l'ex tecnico della Lazio ne ha vissuti e vinti tanti: "Il più godurioso che ricordo è quello vinto 3-2 con il gol di Behrami all’ultimo secondo", ha raccontato. Ma in una partita così, secondo lui, l'allenatore deve solo alleggerire la tensione: "Ho sempre cercato di immedesimarmi nei sentimenti dei laziali", ha specificato.

Domenica però sarà la sfida tra Sarri e Gasperini in panchina: "Parliamo di due maestri - ha detto Delio Rossi - Sono completamente diversi: uno gioca a uomo, uno sulla palla". Per lui il derby vale più dei tre punti: "Quando si vede lo spettacolo dello stadio, le scenografie, si resta impressionati. Ma al fischio d’inizio svanisce tutto. Non vedo favoriti in tal senso", ha sottolineato.

Secondo lui, la Lazio per battere la Roma dovrà essere brava a tenere il ritmo alto, anche se tra le due formazioni non c'è grande differenza: "La partita potrà essere decisa dai calci piazzati o da un episodio", ha spiegato Delio Rossi. E per una qualificazione in Europa dei biancocelesti, l'ex tecnico ci crede: "L’anno scorso non l’ha centrata per un punto... La squadra è la stessa della stagione 2024-25 con Can- cellieri e Cataldi in più. Dovrebbe fare meglio considerando che non ha impegni infrasettimanali che qualche punto lo fanno perdere. Non credo si debba essere disfattisti", ha concluso.

