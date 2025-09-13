Lazio, Gigot vola in Francia per operarsi alla caviglia: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Samuel Gigot è fuori dal progetto tecnico della Lazio. Non è solo un discorso tattico e numerico, ma il difensore francese non dà garanzie a mister Sarri. Infatti non è mai stato realmente a disposizione, se non nei primi giorni di ritiro. Secondo Il Messaggero, il francese sarà costretto a operarsi alla caviglia, con l'operazione che è fissata per lunedì in Francia.

