Lazio, Lotito a Formello: incontro e chiarimento con Baroni

Faccia a faccia, un incontro per provare a reagire dopo il pesante ko di Bologna e ripartire provando a ritrovare il passo della prima parte di stagione. O comunque giocarsi tutte le proprie carte fino alla fine. Ieri pomeriggio a Formello c’è stato un colloquio tra Lotito e Baroni, è andato in scena appena dopo l’allenamento pomeridiano della Lazio. Il presidente ha raggiunto il centro sportivo per parlare con il tecnico, gli ultimi giorni sono stati agitati, è servito un chiarimento in più dopo le conseguenti polemiche: al tecnico è stata ribadita la piena fiducia, ma allo stesso tempo è stato chiesto di dare il massimo dalla ripartenza in poi, senza più incappare in sconfitte inaccettabili come quella al Dall’Ara. La Lazio è crollata di nervi e di gambe. Rincuorare e stimolare, responsabilizzando tutti nella fase cruciale in cui si definirà il valore della stagione biancoceleste e dei suoi interpreti, nessuno escluso.

Nulla è ancora perduto, c'è il tempo per potersi rialzare e la società ha ancora fiducia nel lavoro dell'allenatore. Come riportato da Il Messaggero, il presidente Lotito avrebbe calmato ancor di più le acque, rassicurando Baroni: "Stai calmo e sereno, siamo soddisfatti del tuo lavoro. Crediamo in te, adesso più rotazioni". Queste le parole del patron biancoceleste.

Pubblicato il 21/03 alle 8.15