Lazio, Manfredonia: "Derby? Zaccagni può creare scompiglio"

RASSEGNA STAMPA - Di derby ne ha giocati 13, undici con la maglia della Lazio e due con la maglia della Roma. Lionello Manfredonia sa bene cosa vuole dire scendere in campo in una stracittadina e conosce bene le pressioni che i giocatori dovranno affrontare in una gara da sempre diversa dalle altre: “Il derby di domenica è una sfida che non bisognerà perdere”, ha affermato il doppio ex ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Penso che alla fine i due tecnici saranno molto tradizionali nelle loro idee. Nella Roma potrebbe inventare qualcosa Soulé, nella Lazio l’uomo che può creare scompiglio è Zaccagni”.

Sul suo primo derby invece: “Era il 1976, vincemmo per 1-0 con un gol di Giordano. Il primo derby non si scorda mai”.

