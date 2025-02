Lazio, rotazioni necessarie: la mossa in difesa può essere fondamentale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento chiave della stagione. Giusto fare delle riflessioni per poter alternare più giocatori possibili. Baroni pensa alle carte da schierare al Penzo di Venezia e tra queste sembra esserci Gigot. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex Marsiglia potrebbe infatti far rifiatare uno tra Gila e Romagnoli. Il francese ha perso finora una sola partita col francese in campo, nella sconfitta indolore in Europa contro il Braga. Nelle altre 6 gare con Gigot titolare (2 di campionato e 5 di Europa League) sono state 4 le vittorie e 2 i pareggi. Ad oggi ha collezionato 15 presenze complessive, 768 minuti totali.