Lazio, Stankovic: "A Sarri manca qualcosa, ma è un maestro..."

Ora tecnico del Ferencvaros, ha affrontato la Fiorentina in Conference League, ma un tempo centrocampista di Lazio e Inter. Dejan 'Deki' Stankovic non ha mai dimenticato le sue origini e la sua esperienza in Italia. Proprio in occasione del big match di domenica sera, ha parlato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Prima ha rilasciato un pensiero sulla squadra nerazzurra, che per lui è un 'carrarmato' che può arrivare in fondo a tutte le competizioni. I biancocelesti, invece, hanno il 'maestro' Sarri, e quando la formazione funziona si diverte un sacco a vederla. Sui problemi di questa stagione, dice: "Forse a Sarri manca qualcosa nella rotazione e giocando ogni tre giorni il problema si è accentuato. Questa classifica non appartiene alla Lazio, il maestro arriverà in alto".

Proprio sulla partita dell'Olimpico, Deki tiene d'occhio la Lazio: sarà importante non sottovalutarla. Anche se, secondo lui, l'Inter è la più forte, e Inzaghi ha tutto nelle sue mani. Crede, poi, che la coppia Lautaro-Thuram sia fantastica, con grande qualità e senso del gioco. È diversa dalla 'Lula'. Il pensiero finale è su un allenatore che stima e che gli piace di più: uno tra Inzaghi, Italiano e Sarri. La risposta di Stankovic è secca, che infatti preferisce l'attuale tecnico della Fiorentina visto che si rivede di più in lui. Anche se, in riferimento all'allenatore della Lazio, dice: "Chapeau al maestro del 4-3-3, io ne devo mangiare di calcio per avvicinarmi".