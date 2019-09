FORMELLO - Lazio, l'ora del Guerriero! Gioca Leiva, Vavro e Jony titolari

FORMELLO - L’ora del Guerriero. Tocca a Valon Berisha, domani protagonista nella Lazio e non solo nel Kosovo. La doppietta contro l’Inghilterra, poi la panchina di Ferrara con un solo allenamento nelle gambe. Domani, finalmente, titolare in Europa League: sarà lui la mezzala sinistra del 3-5-2. Inzaghi farà rifiatare Luis Alberto, non Milinkovic e Leiva: il serbo e il brasiliano completeranno il terzetto centrale della linea mediana. Chance rinviata per Cataldi, schierato tra le “riserve” durante la rifinitura mattutina. Partirà dalla panchina (ci sono soltanto 7 posti disponibili in Europa). Esordio confermato, invece, per Jony: doppio debutto per lo spagnolo, in campo internazionale e dal primo minuto in maglia biancoceleste. A destra ci sarà Lazzari: Marusic è squalificato, deve scontare tre partite per il rosso rimediato a Siviglia nella scorsa stagione.

OCCASIONI. In attacco la coppia Correa-Caicedo. Immobile, nelle prove tattiche, ha fatto coppia con Adekanye: sarà preservato in vista di Lazio-Parma e del turno infrasettimanale con l’Inter. Dietro Acerbi in mezzo a Vavro e Bastos. Luiz Felipe ha recuperato dagli acciacchi alla caviglia sinistra e sarà l'altenativa difensiva con Patric. Radu è rimasto a Roma. Tra i pali Inzaghi dovrebbe puntare su Strakosha, in leggerissimo vantaggio su Proto, titolare l’anno scorso in quattro delle sei partite della fase a gironi. Non convocabili Lukaku e André Anderson, fuori dalla lista europea.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Proto, Patric, Radu, Cataldi, Parolo, Lulic, Adekanye. All.: Inzaghi.