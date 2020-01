Lazio, che ballo sulle punte! Caicedo&Immobile coppia d'oro e i numeri...

Colpo di tacco di Caicedo e rasoiata di Immobile. Gol. Che l’intesa funzionasse s’era capito già 28 mesi fa, era il 14 settembre 2017 e con quella rete la Lazio rimetteva in sesto, per poi vincere, la gara d’esordio in Europa League contro il Vitesse. Non hanno mai nascosto d’avere un feeling speciale, di essere due punte che s’integrano a meraviglia, l’hanno confermato a Brescia. La Lazio fatica, è appesantita dalle vacanze, la sosta ha messo un po’ di sabbia negli ingranaggi del meccanismo perfetto ammirato fino alla vittoria di Riyadh. Balotelli porta avanti le Rondinelle, un gol inaspettato, perché il Brescia aveva sì preso campo, ma senza generare pericoli dalle parti di Strakosha e dopo che Caicedo s’era visto annullare l’1-0 su assist di Immobile. La rete incassata crea difficoltà, la Lazio fatica a creare, patisce le linee strette dei padroni di casa, servirebbe una giocata per sbloccare l’impasse, per arrivare a far male a Joronen. La giocata arriva al 42’, Immobile serve di tacco Caicedo che s’invola verso il portiere del Brescia, Felipe sta per tirare ma viene trattenuto in modo reiterato da Cistana: rigore e doppio giallo per il difensore di Corini. Immobile si presenta dal dischetto e spiazza Joronen. È il gol del pareggio. La scena si ripete al 91’, il secondo tempo e la partita sono agli sgoccioli, la Lazio ha sbattuto fin lì sul muro difensivo bresciano, poche le idee e abbastanza confuse; ma sul lancio lungo di Acerbi e la spizzata di Milinkovic, ecco che Caicedo riceve e fa la sponda per Immobile che allarga il piatto destro, coglie in controtempo Joronen e manda la Lazio in paradiso. Nona vittoria consecutiva per la banda Inzaghi, successo costruito sulla forza, la qualità dei propri attaccanti. Caicedo e Immobile si trovano a meraviglia, sono giocatori complementari, si compensano, si completano.

COPPIA D'ORO - Felipe ha virtù da 10, ha piedi raffinati, gioca la palla con intelligenza; Ciro è un killer dell’area, sa trovare la porta anche nelle giornate meno ispirate. Negli anni, però, hanno saputo imparare l’uno dall’altro. Caicedo è diventato più freddo sotto porta, ha migliorato la sua capacità d’incidere in zona gol, lo dicono i numeri. In questa stagione ha siglato quattro gol in 413’, cioè uno ogni 103’. Praticamente uno a partita. Immobile è diventato invece più altruista, pronto a duettare con i compagni, lo dimostrano i cinque assist serviti finora in campionato. Insieme fanno 23 gol e otto assist. Numeri clamorosi considerando che siamo alla 17a partita giocata in campionato. Sommando il minutaggio, i due hanno giocato 1795' in campionato, segnando un gol ogni 78’, confermandosi una risorsa fondamentale. Caicedo era stato messo in discussione, l’errore di Crotone sembrava un macigno sulla sua avventura laziale. Felipe ha reagito, ha trovato sponda in Inzaghi, nella società e nei compagni. Tutti hanno fatto quadrato intorno a lui, soprattutto l’allenatore che l’ha convinto in estate a rinnovare, a non ascoltare le ricche sirene da oriente. Inzaghi oggi si gode i frutti della sua perseveranza. Caicedo è ormai una certezza, è il più decisivo tra i cosiddetti “bomber di scorta”, nessuno ha i suoi numeri, la sua incidenza sul rendimento della squadra. Ha portato 21 punti con i suoi gol da quando veste la maglia della Lazio, quattro solo in questa stagione. Senza contare assist e giocate come quelle viste al Rigamonti. La Lazio vola con i suoi attaccanti, Immobile è una sentenza, è stato uno dei giocatori che nello spogliatoio ha spinto di più per la conferma di Caicedo. Ha avuto ragione. A Brescia ha ricominciato a segnare dopo tre partite d’astinenza, guida la classifica cannonieri con 19 gol e ora sono 107 con la maglia della Lazio, numeri straordinari. Come quelli di una squadra che segna due o più gol da 12 partite consecutive. La Lazio vola anche grazie alla forza delle sue punte.

