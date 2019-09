Lazio, Lotito fa visita alla squadra: blitz del patron durante l'allenamento

Si è presentato a Formello proprio durante l'allenamento di rifinitura, Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha fatto visita alla squadra in vista della sfida con il Genoa: un piccolo discorso per sottolineare l'importanza della partita di domani pomeriggio allo Stadio Olimpico. Poi il patron ha lasciato il centro sportivo per dirigersi in paese, a Palazzo Chigi, dove è in programma il convegno sullo sport contro disagio giovanile.

Pubblicato il 28/09 alle ore 17:45