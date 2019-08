RIVIVI LA DIRETTA - Celta Vigo - Lazio 1-2, decide la doppietta di Immobile

Amichevole pre-season 2019-2020

Sabato 10 agosto 2019, ore 20:00

Stadio Balaidos, Vigo



Celta Vigo - Lazio 1-2 (7' Immobile, 25' Immobile, 39' Beltran)

Le formazioni ufficiali

CELTA VIGO (4-4-2): Ruben Blanco; Kevin V. (75' Molina), Aidoo, D. Costas, Olaza; Brais, Beltran (83' Bermejo), Lobotka (75' Carreira), Denis (83' Pione Sisto); Iago Aspas, Lautaro (75' Losada). A disp.: Villar, Vieites, Nestor, J. Sáenz. All.: Fran Escriba.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro (68' Patric), Acerbi, Radu (59' Bastos); Lazzari, Parolo, Leiva (59' Cataldi), Luis Alberto (76' Berisha), Jony (68' Adekanye); Correa, Immobile (59' Caicedo. Dal 70' Andrè Anderson). A disp.: Guerrieri, Alia. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Pablo González Fuertes

Ass.: Alfredo Rodriguez Moreno, Alvaro Yeray Carreño Cabrera

IV uomo: Miguel Ferrol Muñiz

Ammoniti: Parolo, Immobile, Jony, Leiva, Adekanye, Cataldi (L), Costas, Beltran (C)

Espulsi: ///



FINE SECONDO TEMPO



90'+3 - Triplice fischio di Fuertes, finisce qui il match. Vince ancora la Lazio.



90' - Solo recupero per le speranze del Celta.



89' - Fallo tattico di Cataldi che ferma la ripartenza di Pione Sisto. Giallo per lui.

88' - Colpo di testa di Iago Aspas che anticipa Patric ma non trova lo specchio.



83' - Dentro Pione Sisto e Bermejo nel Celta al posto di Suarez e Beltran.



82' - Grande giocata di Adekanye che in velocità supera un difensore avversario poi mette al centro un pallone basso e insidioso sul quale Lazzari non arriva di un soffio.



79' - Occasione Celta Vigo: Lazzari si immola sulla conclusione di Olaza.



76' - Dentro anche Berisha al posto di Luis Alberto.



75' - Sanzionato anche Beltran per un fallo su Patric.



72' - Anche Adekanye sul taccuino dell'arbitro. Gomito leggermente alto per liberarsi della marcatura di un'avversario.



70' - Entra anche Andrè Anderson che a sorpresa prende il posto di Caicedo. Possibile problema fisico per lui.



68' - Doppio cambio per Inzaghi: Adekanye prende il posto di Jony, Patric sostituisce Vavro.



67' - Lazio sfortunata. Cross del solito Lazzari, pallone ribattuto al limite dove raccoglie la sfera Cataldi che calcia di prima intenzione: miracolo di Ruben Blanco.



64' - Magia di Correa che scambia con Luis Alberto e si invola verso l'area del Celta, poi scarica su Caicedo. L'ecuadoregno controlla, si sposta il pallone e calcia a botta sicura un rigore in movimento: ancora la traversa a dirgli di no.

59' - Triplo cambio per la Lazio: dentro Cataldi, Bastos e Caicedo, fuori Leiva, Radu e Immobile.



59' - Ennesimo giallo per la Lazio. Stavolta se lo prende Leiva.



58' - Altro giallo in casa Lazio. Fallo tattico di Jony che ferma una ripartenza del Celta Vigo.



56' - Doppio giallo mostrato dall'arbitro Fuertes: se lo prendono Immobile e Costas



51' - Risponde il Celta Vigo. Ancora dal limite, stavolta con Iago Aspas, Strakosha si allunga e devia con la punta delle dita in corner.



48' - Calcio d'angolo di Jony, stacca più in alto di tutti Acerbi, pallone che carambola sulla traversa.



47' - Subito Lazio pericolosa. Grande assist di Luis Alberto che invola verso la porta Correa. Ruben Blanco in uscita riesce a salvare.



46' - Comincia la seconda frazione. A battere è la Lazio, in campo con gli stessi undici della prima frazione.



INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO



45' - Duplice fischio dell'arbitro. Termina qui la prima frazione.



43' - Primo giallo della gara. Se lo prende Marco Parolo per un fallo in ritardo su Lobotka.



39' - Gol del Celta Vigo. Azione ragionata degli spagnoli che porta al tiro dal limite dell'area Beltran. Conclusione centrale, ma Strakosha non trattiene facendo capitolare il pallone in rete. Brutto errore dell'estremo difensore biancoceleste.



36' - Ancora pericolo su corner per la Lazio. Aidoo completamente perso dalla difesa stacca indisturbato. Pallone a lato di poco.



35' - Si salva la Lazio. Occasione per Beltran dall'interno dell'area, si immola Lazzari a salvare.



33' - Calcio d'angolo pericoloso per il Celta Vigo: stacca di testa Aidoo che anticipa i difensori biancocelesti. Palla leggermente alta.



27' - Prova a reagire il Celta. Tentativo con il sinistro di Iago Aspas: palla alta.



25' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!! Raddoppio Lazio. Azione bellissima che porta al cross Lazzari. Immobile si coordina e calcia al volo in area, centrando ancora lo specchio. Doppietta per l'attaccante biancoceleste.



22' - Lazio ben messa in campo e compatta tra i reparti. Il Celta Vigo fatica a trovare spazi.



19' - Botta improvvisa di Vavro dalla distanza. Si allunga Ruben Blanco che mette in corner.



18' - Serie di batti e ribatti in area, alla fine Immobile non riesce a calciare nella mischia.



12' - Si fa vedere davanti il Celta Vigo. Destro da fuori di Denis Suarez Strakosha risponde prontamente.



7' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!! La sblocca subito la Lazio con Ciro Immobile.



5' - Rischia la Lazio. Conclusione di Iago Aspas dall'interno dell'area: palla fuori di un soffio.



1' - Partiti! Cominciata la sfida fra Lazio e Celta Vigo.



AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Qualche minuto di ritardo per l'inizio della sfida fra Lazio e Celta Vigo.



AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - La sfida fra Celta Vigo e Lazio, non sarà un semplice test amichevole. Si tratta infatti del Memorial Quinocho, giunto alla sua 23esima edizione. I biancocelesti sono la quinta squadra italiana a prenderne parte. In precedenza era toccato a Roma, Cagliari, Genoa e Udinese (gli unici riusciti a trionfare al Balaidos).



AGGIORNAMENTO ORE 19.35 - Le squadre sono già in campo per il consueto riscaldamento. Lo staff di Inzaghi segue con attenzione gli undici che scenderanno in campo.



PRIMO TEMPO - Nona amichevole della pre-season per la Lazio che cerca il nono successo consecutivo contro il Celta Vigo allo Stadio Balaidos. Un test internazionale importante per i biancocelesti, dopo quelli col Bournemouth e il Padeborn. Inzaghi si affida ai suoi uomini migliori per affrontare gli spagnoli. A centrocampo tornerà Lucas Leiva. Parolo sostituisce Milinkovic, infortunato. Oltre al serbo e a capitan Lulic, out anche Luiz Felipe e i lungodegenti Marusic e Lukaku, già tornati ieri nella Capitale, e Wallace. Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Celta Vigo - Lazio.



Pubblicato alle ore 19.30