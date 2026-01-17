Calciomercato Lazio | Bournemouth, ancora tu? Tiago Pinto punta Mandas
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Bournemouth di Tiago Pinto è la nemesi della Lazio durante questo mercato biancoceleste. Sono infatti in via di definizione le trattative che porterebbero in Inghilterra Rayan e Toth, due calciatori seguiti molto da vicino anche dalla Lazio, ma la Premier League ha un appeal diverso.
Archiviate le due telenovelas, sembra che stia per iniziarne una terza. E questa volta può essere una buona notizia per la Lazio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il Bornemouth sarebbe interessato a Christos Mandas, portiere greco che sta trovando poco spazio in biancoceleste. Lotito chiede 20 milioni per cedere il classe 2001, non vuole abbassare le richieste.
Per soddisfare la Lazio, andrebbe bene anche un prestito con obbligo di riscatto, purché sia un trasferimento definitivo. Per questo motivo altre trattative sono sfumate, come lo scambio di prestiti tra Mandas e Leali ipotizzato con il Genoa.
Dopo aver scippato due obiettivi alla Lazio, il Bournemouth cerca la redenzione, come per una sorta di risarcimento. Mandas vuole giocare, la Premier League è l'obiettivo di ogni calciatore. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni in merito alla vicenda.