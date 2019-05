Calciomercato Lazio, la Juventus torna su Milinkovic: pronta l'offerta

Un punto e ancora festa. Se la ride di nuovo Milinkovic-Savic dopo un altro gol: “Per me e per tutta la squadra si...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IL RIPOSO E POI L’ULTIMA FATICA: TORNA RADU, OUT CORREA FORMELLO - L’ultima fatica stagionale. La Lazio da mercoledì comincerà a preparare la trasferta di Torino, giornale finale del campionato. Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo, la ripresa è fissata per domani. Tornerà Radu dalla... FORMELLO - L’ultima fatica stagionale. La Lazio da mercoledì comincerà a preparare la trasferta di Torino, giornale finale del campionato. Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo, la ripresa è fissata per domani. Tornerà Radu dalla... WEBTV LAZIO, CANCELLI APERTI A FORMELLO: SI FESTEGGIA LA COPPA ITALIA - FT&VD Continuano i festeggiamenti in casa Lazio, dovuti dopo un'altra grande vittoria di un gruppo che ha alzato il secondo trofeo in due stagioni. Allora cancelli aperti a Formello, il popolo laziale si è riunito in massa fuori dal centro sportivo che quindi è... Continuano i festeggiamenti in casa Lazio, dovuti dopo un'altra grande vittoria di un gruppo che ha alzato il secondo trofeo in due stagioni. Allora cancelli aperti a Formello, il popolo laziale si è riunito in massa fuori dal centro sportivo che quindi è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, PER LA DIFESA SPUNTA MANTOVANI DALLA SALERNITANA Cominciano a circolare i primi nomi per il calciomercato della Lazio. Puntuale, ecco spuntare la traccia che porta a Salerno: come riporta salernosport24, il difensore granata Valerio Mantovani sarebbe nell’agenda degli attenzionati dalla Lazio. Cresciuto... Cominciano a circolare i primi nomi per il calciomercato della Lazio. Puntuale, ecco spuntare la traccia che porta a Salerno: come riporta salernosport24, il difensore granata Valerio Mantovani sarebbe nell’agenda degli attenzionati dalla Lazio. Cresciuto...