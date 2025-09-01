Calciomercato Lazio | Noslin tra permanenza e addio: deciso il suo futuro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Deciso il futuro di Noslin. Dopo una stagione di grande difficoltà con Baroni in panchina, e un precampionato assolutamente non ottimale con Sarri, il suo posto in squadra era in dubbio. La Lazio negli ultimi giorni l'aveva proposto a diverse squadre, sperando di riuscire a piazzarlo per più o meno la stessa cifra per cui era stato acquistato l'anno scorso dal Verona. Si erano fatte avanti Feyenoord, Parma e alcune squadre di Championship in Inghilterra, ma senza veri e propri riscontri. Per questo la società ha deciso che non partirà. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, l'olandese rimarrà almeno fino a gennaio.

"Noslin faccio un po' di fatica anche io ad inquadrarlo. Dagli allenamenti mi sembra un esterno, a volte mi sembra una seconda punta. Ha gamba, ha un buon atteggiamento e quindi credo che possa aiutarci anche da esterno. Noi abbiamo una spada di Damocle sulla testa perché se Dia partirà come presumo per la Coppa d'Africa avere Noslin in rosa sarebbe determinante. Ha l'istinto del gol, lo vedo anche in allenamento. Volevo metterlo nella parte finale della gara ma poi Marusic mi ha chiesto il cambio", ha spiegato Sarri dopo la vittoria contro il Verona. Ora starà a lui in questi mesi conquistare il Comandante e rilanciarsi con la maglia biancoceleste.

