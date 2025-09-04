Derby, la Questura chiude nuove strade per la sicurezza: le zone interessate
RASSEGNA STAMPA - Dopo otto anni, il derby tra Lazio e Roma si giocherà nuovamente alle 12.30, con l'appuntamento fissato per domenica 21 settembre allo Stadio Olimpico. La stracittadina torna così all’orario di pranzo, abbandonando la fascia serale scelta lo scorso anno in un tentativo, poi bocciato, di riportarla in prima serata, la vetrina ideale per sponsor, tv e società.
La decisione è legata a motivi di ordine pubblico: la Lega Calcio ha seguito le indicazioni del Viminale, privilegiando lo slot diurno di "massima luce" per garantire massima sicurezza intorno all’Olimpico. Il piano, spiega il Corriere della Sera, prevede la chiusura di molte strade e parcheggi già dalla sera precedente, con deviazioni al traffico e ai mezzi pubblici.
La Questura ha stabilito un modello organizzativo “a vista”, in grado di creare zone cuscinetto all’occorrenza: interessati via Tittoni, largo Ferraris IV, viale e piazzale Volpi, Ponte Duca d’Aosta, viale Boselli, piazzale e via della Farnesina, fino allo svincolo della galleria Giovanni XXIII e ai lungotevere Cadorna, Fellini, Oberdan e Della Vittoria. Tutta l’area del Foro Italico sarà soggetta a divieti di sosta.