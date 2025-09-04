Nigeria, Dele-Bashiru punta il Mondiale: "Sono fiducioso, ce la faremo!"

Missione Mondiale. La Nigeria di Dele-Bashiru è chiamata ad affrontare le nuove gare di qualificazione contro Rwanda (6 settembre) e Sudafrica (9 settembre). Proprio sul percorso della sua Nazionale ha parlato il centrocampista della Lazio ai microfoni di soccernet.ng. Queste le sue parole in merito: “Penso che i giocatori, lo staff tecnico e i tifosi abbiano le stesse aspettative per le prossime partite delle qualificazioni ai Mondiali. E cioè vincerle tutte. Ora ci troviamo in una situazione difficile. Siamo a sei punti dal primo posto del girone. Ma penso che tutti sappiamo cosa dobbiamo fare e questo è ciò su cui lavoreremo. Una volta che poi la rosa sarà al completo inizieremo davvero a lavorare. E sono fiducioso che ce la faremo”.

"I Mondiali sono il palcoscenico più importante nella carriera di un calciatore, soprattutto quando si gioca per il proprio paese. Sarà un momento molto importante non solo per me, ma anche per tutti i giocatori qui come per lo staff e per i tifosi. Questo quindi è il nostor obiettivo. Se Dio vorrà, vinceremo le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali e poi vedremo cosa succederà".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.