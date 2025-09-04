Castrovilli spiega: "Alla Lazio mi trovavo benissimo, ma poi..."

Gaetano Castrovilli si (ri)presenta al Bari. È tornato a vestire la maglia biancorossa il centrocampista italiano, che l'anno scorso ha giocato con Lazio e Monza in Serie A. Proprio sulla sua esperienza nella Capitale si è soffermato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Alla Lazio mi trovavo benissimo con lo staff e con i compagni, ma purtroppo ho avuto un problema al menisco e ho dovuto fare la pulizia, quando sono rientrato la squadra andava bene e per un allenatore è difficile cambiare. Quindi sono andato a Monza per giocare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.