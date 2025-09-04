Calciomercato Lazio | Insigne pronto per l'inverno? Ecco a quali condizioni
RASSEGNA STAMPA - L’inverno potrebbe riportare Lorenzo Insigne in Italia, alla corte della Lazio. Come spiega il Messaggero, se entro fine novembre arriverà lo sblocco totale del mercato dalla nuova commissione indipendente, il club biancoceleste potrà tesserarlo già a dicembre. In caso di via libera solo parziale, invece, si dovrà attendere il 2 gennaio e la cessione di un ingaggio equivalente.
Intanto si chiude la pista Parma per l'attaccante napoletano, l’unica concreta in estate: il nuovo a.d. Cherubini ha spento le voci, dichiarando che "l’attacco è a posto così". Per il 34enne, dunque, si fa sempre più concreta la possibilità di tornare da Maurizio Sarri, il tecnico che più di tutti ha saputo esaltarlo in carriera.
