Lazio, Sarri scrive la sua storia biancoceleste: è a dieci gare da un primato

RASSEGNA STAMPA - In una stagione partita in salita ancor prima di iniziare ufficialmente, la Lazio si aggrappa al proprio Comandante. Tornato in biancoceleste a quasi un anno e mezzo dalle sue dimissioni, Maurizio Sarri ha ereditato un gruppo reduce da una mancata qualificazioni alle coppe europee, con il quale ha vissuto un'estate a dir poco complicata a causa del blocco del mercato imposto al club. Vista l'impossibilità di avere nuovi giocatori a disposizione, Mau si è ritrovato a dover fronteggiare una situazione inaspettata, partendo da subito svantaggiato rispetto alle dirette concorrenti e vedendosi costretto ad affidarsi alle sue stesse capacità per far crescere i giocatori a disposizione.

Dopo la falsa partenza di Como, i biancocelesti hanno dato risposte positive nel match casalingo vinto 4-0 contro il Verona, ritrovando una vittoria all'Olimpico che mancava da ben sette mesi. Il ritorno di Sarri è stato salutato con affetto da tutto il popolo laziale che, nonostante il clima di contestazione nei confronti della società, si è stretto attorno al tecnico. Il legame tra Mau e la Lazio è sempre più viscerale e a sottolinearlo è il Corriere dello Sport, che riporta come l'allenatore sia a 10 partite di distanza da un primato personale.

Sarri si è seduto sulla panchina del club biancoceleste in 139 occasioni e una volta toccata quota 149, infrangerà il suo primato personale stabilito con il Napoli, guidato in 148 gare. Il 9 novembre, quando la Lazio andrà a San Siro per vedersela contro l'Inter, il record stabilito in azzurro verrà eguagliato, mentre il weekend del 23 novembre avverrà il sorpasso, in occasione della sfida contro il Lecce. Quel giorno sarà rinforzato ancora di più il legame tra la Lazio e il tecnico toscano, una storia d'amore destinata a restare nella storia del club.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.