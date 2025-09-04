FORMELLO - Lazio, Isaksen in gruppo! Il danese è tornato
FORMELLO - Finalmente in gruppo. Isaksen è tornato a lavorare con la rosa, il suo calvario è terminato. La mononucleosi ha bloccato la sua preparazione fin dal principio, dopo il lungo lavoro individuale si è allenato con i compagni alla ripresa a Formello. L'intera seduta aggregato, troverà la convocazione con il Sassuolo alla ripartenza del campionato. Serviranno conferme nei prossimi giorni, la sosta servirà per migliorare il suo stato di forma. Aumenterà l'intensità delle sue sgambate, nel frattempo si è rivisto con la squadra, non succedeva da metà luglio, aveva interrotto infatti la sua preparazione dopo appena 4 giorni di ritiro. Il virus l'ha debilitato, il periodo ai box è stato lungo, il peggio è alle spalle. A Reggio Emilia potrà dare un contributo almeno in corsa. Presto recupereranno anche Vecino e Patric, gli altri due ai box.