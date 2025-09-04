Italia, Scamacca non ce la fa: lascia il ritiro di Coverciano
Niente da fare per Scamacca. Il centravanti dell'Atalanta ha lasciato il ritiro dell'Italia. Era già arrivato a Coverciano con dei problemi fisici, un fastidio al collaterale del ginocchio sinistro che l'ha costretto a dare forfait e tornare a Bergamo. Gattuso ha perso subito una soluzione in attacco alla vigilia della gara contro l'Estonia, in programma domani sera.
