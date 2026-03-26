DIRETTA - Italia - Irlanda del Nord 2-0: gli azzurri raddoppiano con Kean
Playoff Qual. Mondiali 2026 | Semifinale
Giovedì 26 marzo 2026, ore 20:45
Gewiss Stadium, Bergamo
ITALIA - IRLANDA DEL NORD 2-0 (55' Tonali, 79' Kean)
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (63' Gatti), Calafiori; Politano (83' Palestra), Barella, Locatelli, Tonali (83' Pisilli), Dimarco; Kean, Retegui (63' Pio Esposito). A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Raspadori. Ct: Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, Mcconville; Devlin (68' Smyth), S. Charles, Galbraith, Devenn, Spencer (78' Reid); Galbraith; Price; Donley (78' Magennis). A disp.: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly. Ct: O’Neill.
Arbitro: Danny Makkelie (NED); Assistenti: Steegstra (NED) - de Vries (NED); IV Uomo: Gil Manzano (ESP); VAR: Van Boekel (NED); AVAR: Manschot (NED).
NOTE
Ammoniti: Bastoni (ITA)
Espulsi:
Recupero: 1' ;
SECONDO TEMPO
83' - Due cambi anche per l'Italia di Gattuso: escono Tonali e Politano, entrano Pisilli e Palestra.
79' - RADDOPPIO DELL'ITALIAAAA!! Ha segnato Kean! Il centravanti azzurro controlla il pallone sul lancio di Tonali e calcia all'angolino. Charles battuto: è 2-0!
78' - Acrobazia impressionante di Kean, che in rovesciata di pochissimo non trova la porta sul cross di Barella. Doppio cambio intanto per l'Irlanda del Nord: dentro Reid e Maggenis, fuori Spencer e Donley.
73' - Salvataggio sulla linea di Hume! Pio Esposito aveva spizzato di testa il pallone, allontanato all'ultimo dal difensore dell'Irlanda del Nord.
70' - Che rischio per Donnarumma, che per un attimo aveva regalato il pallone in area di rigore a Donley. L'attaccante però non è riuscito a controllare.
68' - Prima sostituzione anche per l'Irlanda del Nord di O'Neill: fuori Devlin e dentro Smyth.
66' - Ci prova ancora Kean, lanciato in profondità da Pio Esposito. Charles risponde nuovamente presente e respinge il suo tiro.
63' - Primi due cambi per Gattuso: dentro Pio Esposito e Gatti, fuori Retegui e Bastoni.
58' - Il primo giallo del match è per Bastoni, che dopo aver mancato lo stop atterra Donley.
55' - GOOOOOOOLLLL DELL'ITALIA!! Ha segnato Tonali! Respinto il cross di Politano dalla destra, il centrocampista azzurro ha calciato al volo bucando Charles. È 1-0!
54' - Ci prova ora Kean con un tiro molto preciso. Charles si fa trovare pronto e mette la palla in angolo.
53' - Occasione clamorosa per l'Italia. Dopo un rimpallo, Retegui si trova in volata da solo a tu per tu con Charles. Il centravanti azzurro, però, sbaglia il controllo, si allunga troppo la palla e la regala al portiere dell'Irlanda del Nord.
50' - Proteste di Kean per un possibile fallo in area di rigore di Hume. Tutto buono per Makkelie.
49' - Crossa Mancini dalla destra: palla respinta da Mcconville. Successivamente viene deviato il tiro di Calafiori che finisce facilmente tra le mani di Charles.
46' - Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+1 - Fine primo tempo: 0-0.
45'+1 - Palla in profondità di Locatelli per Retegui, che calcia in maniera troppo leggera.
45' - Un minuto di recupero.
42' - Politano sfonda sulla destra e guadagna un calcio d'angolo. Ci prova successivamente Bastoni di testa: palla alta.
38' - Retegui spizza per Kean che calcia verso la porta. La palla termina di molto alta sopra la traversa.
34' - Ancora un'occasione per l'Italia: sul cross di Tonali, il colpo di testa di Bastoni viene deviato in angolo.
32' - Doppia chance per Tonali: il suo primo cross viene respinto, poi il suo colpo di testa termina sul fondo.
30' - Ci prova Retegui: tiro deviato sul fondo.
29' - Proteste dell'Italia per un possibile fallo di mano in area di rigore. Tutto regolare per l'arbitro Makkelie, si gioca.
28' - Cross troppo lungo di Politano per Dimarco. Palla deviata in calcio d'angolo.
24' - Locatelli sbaglia il lancio per Dimarco sulla sinistra: rimessa dal fondo per l'Irlanda del Nord.
20' - Pericolo per l'Italia: Galbraith scatta verso la porta di Donnarumma, il suo tiro viene deviato e finisce facilmente tra le braccia del portiere azzurro.
17' - Lancio di Barella per Kean. Decisivo McNair in anticipo ad allontanare il pallone.
15' - Brivido per l'Italia: il cross su calcio d'angolo dell'Irlanda del Nord ha attraversato tutta l'area di rigore.
11' - Manata di Spencer su Politano: Makkelie fischia fallo.
7' - Ancora Dimarco al tiro: para Charles, poi salva Hume che non permette a Tonali di concludere a rete.
6' - Altra occasione per l'Italia, questa volta con Dimarco. Il suo tiro-cross costringe Charles a mettere la palla in angolo.
5' - Ci prova Tonali di testa: palla fuori di poco.
4' - Primo lancio in avanti di Locatelli per Kean: tiro deviato in angolo.
3' - L'Italia sbaglia tanto, l'Irlanda del Nord pressa alto. Donley guadagna un calcio di punizione.
1' - Fischio d'inizio!
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Irlanda del Nord, gara valida per semifinale dei playoff per i Mondiali 2026. A Bergamo gli azzurri si giocano la qualificazione: in caso di vittoria sfideranno una tra Galles e Bosnia in finale.