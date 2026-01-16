DIRETTA | Lazio Primavera - Sassuolo 0-0: inizia la sfida
Primavera 1 | 20ª giornata
Venerdì 16 gennaio 2026, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Santagostino, Cuzzarella; Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone. All.: Punzi.
SASSUOLO: Guri, Benvenuti, Costabile, Seminari, Amendola, Sibilano, Daldum, Petito, Mussini, Tampieri, Chiricallo. A disp.: Lungu, Nyarko, Cardascio, Campani, Brugnoli, De Dominicis, Canzian, Barani, Gjyla, Acatullo, Barry. All.: Bigica.
Arbitro: Di Francesco (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Carella - Di Berardino
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
1' - Calcio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Sassuolo, gara valida per la ventesima giornata di campionato. Nonostante i sei risultati utili consecutivi, la squadra di Punzi occupa il sedicesimo posto in classifica, con un solo punto in più rispetto al Cagliari che attualmente disputerebbe i play-out. Di fronte ci sono i neroverdi di Bigica, attualmente a +3 sulla Lazio, ma reduci da un pesante ko per 4-0 contro l'Inter. Appuntamento alle ore 12:00 per il calcio d'inizio.