Lazio, a giugno si rischia di nuovo il blocco del mercato. E a gennaio...

RASSEGNA STAMPA - Tra gennaio e giugno. I prossimi mesi saranno decisi per chiarire il futuro della Lazio. A partire dal mercato invernale, per cui si aspetta la decisione della nuova Commissione sull'escamotage di Lotito per sbloccare totalmente le operazioni. Sicuramente, come riportato da Il Messaggero, la società potrà operare 'a saldo zero': almeno in parte, infatti, è stato risanato il 'costo del lavoro allargato' grazie alle cessioni estive di Casale e Tchaouna.

Il grande rischio però è per la prossima sessione estiva. Secondo quanto raccontato dallo stesso quotidiano, infatti, qualora nella trimestrale del 30 marzo la Lazio sforasse di nuovo il parametro del rapporto tra spese e ricavi (la Lega sta decidendo se sarà del 70% o dell'80%), si potrebbe verificare la stessa situazione di questi ultimi mesi. Lotito quindi deve aumentare il prima possibile le entrate.

