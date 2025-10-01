Lazio in ansia per Marusic: in programma gli esami, rischia un lungo stop

RASSEGNA STAMPA - Attesa per l'infortunio di Marusic. La Lazio aspetta e soprattutto spera per le sue condizioni: contro il Genoa si è fermato per un problema muscolare al momento dell'assist per Castellanos. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sicuramente contro il Torino non ci sarà: oggi svolgerà gli esami a una vecchia cicatrice al flessore per capire l'entità del suo infortunio. Sarri incrocia le dita e attende notizie, la paura è quella di una lesione e quindi di un lungo stop.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.