Lazio | Lotito, fissata la riunione con il consiglio per sbloccare il mercato: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - È passato il 30 settembre. Solo la trimestrale, chiusa ieri, dirà se la Lazio avrà risanato a tutti gli effetti il 'costo del lavoro allargato', così da poter fare mercato a gennaio senza restrizioni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società avrà il quadro definitivo sul bilancio il 15 ottobre, quando il presidente Lotito si riunirà con il consiglio.

Nessuna fretta, quindi: i documenti dovranno essere inviati alla nuova Commissione, che sostituirà la Covisoc, entro metà novembre. Le prossime due settimane saranno comunque decisive per le mosse del patron biancoceleste, che vuole sistemare i conti del club con un escamotage. Come scrive lo stesso quotidiano, Lotito vorrebbe considerare nella trimestrale un "vecchio" credito di 12-13 milioni di euro sui diritti tv del calcio, che sarebbe riscosso più avanti.

C'è il rischio che la Commissione non ritenga valido il metodo, ma la Lazio è sicura di poter fornire tutte le garanzie d'incasso per riuscire a sbloccare il mercato e a non farsi fermare un'altra volta.

