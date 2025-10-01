Lazio, ancora niente Vecino: salta anche il Torino e rientra dopo la sosta

RASSEGNA STAMPA - Nulla da fare per Vecino. Non ci sarà nemmeno contro il Torino, l'ultima prima della sosta per le Nazionali di ottobre. Come riportato da Il Messaggero, il centrocampista proverà a rientrare per la prima gara dopo le due settimane di stop del campionato, ovvero contro l'Atalanta (il 19 ottobre).

È fermo praticamente da due mesi: era inizio agosto, più precisamente l'8, prima della partenza per l'Inghilterra per l'amichevole contro il Burnley. Nemmeno contro il Genoa, in una situazione di assoluta emergenza e dopo aver già saltato sia il Sassuolo che il derby, è tornato tra i convocati: "Vecino è rimasto a Roma per precauzione e finire definitivamente il recupero", la versione della società. La speranza è di rivederlo a Bergamo dopo la sosta.

