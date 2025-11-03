Lazio, alla ricerca del gol perduto: non facevi così male dal 2001
03.11.2025 09:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna all'Olimpico per sfidare il Cagliari e continuare a inanellare una scia di risultati utili importanti. Sarri vuole approfittare dei punti persi per strada dalle altre, ma per farlo ha bisogno che i suoi trovino la via del gol, un aspetto non così scontato in questo inizio stagione.
Come riporta Il Messaggero, la Lazio non faceva così male dal 2001: i biancocelesti sono rimasti a secco in ben cinque partite su nove di campionato. Troppo poco per una squadra come quella biancoceleste.
Sarri spera che l'attacco torni a fare ciò che gli dovrebbe venire meglio e ciò che gli compete: i gol. Dia è in difficoltà e spera di rinascere questa sera, ma anche gli esterni devono dare il loro apporto in termini offensivi.