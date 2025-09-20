Lazio, anche Lotito si prepara al derby: il presidente pronto a tornare all'Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un inizio stagione difficile, due ko in tre giornate, e ora il primo derby della stagione. In casa Lazio la carne al fuoco è tanta ma la priorità è senza dubbio quella di rialzare la testa in una delle gare più importanti della stagione, in uno stadio che ancora una volta sarà gremito per sostenere i ragazzi di Sarri per 90 minuti.

Allo stadio, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, tornerà anche il presidente Claudio Lotito, assente nelle prime tre gare della stagione. Il patron andrà prima a Formello per caricare la squadra e domani sarà presente sugli spalti. Lotito e Sarri si incontreranno di nuovo dopo due mesi, a qualche ora, da quello che è già l’appuntamento più importante della stagione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.