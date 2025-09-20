Roma, Gasperini punta la Lazio: la situazione degli infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Poco più di 24 ore e poi all’Olimpico si alzerà il sipario sulla prima stracittadina della stagione. In casa Roma, come riporta il Corriere dello Sport, mister Gasperini dovrà far fronte a diverse assenze e trovare la soluzione migliore per sfidare la Lazio.

Il tecnico dovrà fare a meno di Dybala e, in settimana, anche Wesley e Hermoso hanno avuto qualche problema: il primo è out per problemi gastrointestinali, ila secondo per un affaticamento al polpaccio.

Per questo, in caso di forfait di Hermoso, Celik potrebbe prendere il suo posto a meno che Gasperini non decida di lanciare dall’inizio il giovane Ghilardi. Filtra ottimismo invece per quanto riguarda Wesley che, nonostante i problemi, oggi dovrebbe allenarsi regolarmente.

