Gigot operato in Francia: il piano della Lazio per il difensore

RASSEGNA STAMPA - Samuel Gigot si è operato e ora proseguirà il percorso di riabilitazione in Francia. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport quella dell’operazione è una buona notizia per la Lazio, almeno per il futuro.

Il difensore è fuori dal progetto tecnico di Sarri e il club avrebbe volto venderlo già nella sessione estiva di mercato. I problemi fisici però hanno impedito una sua cessione che è stata quindi rimandata.

In principio la società aveva comunicato il suo stop a seguito di una lombosciatalgia, poi si è saputo che era afflitto da problemi all’anca e infine alla caviglia. Insomma alla fine l’operazione ha risolto tutti i problemi e sia la Lazio che Gigot sperano, nella sessione di mercato invernale, in una cessione.

