Lazio - Roma, il Corriere dello Sport verso il derby: "Lotito contro Friedkin" - FOTO

RASSEGNA STAMPA - Domani c'è il derby. Mancano poco più di ventiquattro ore a quella che con ogni probabilità è la sfida più importante dell'anno. La città lo vive e lo sente da giorni ormai. L'attesa è quasi finita. Il Corriere dello Sport si avvicina al derby e sceglie di presentarlo in prima pagina come il derby agli opposti: il Lazio - Roma di "Lotito vs Friedkin", due modi opposti di gestire e comunicare la propria società. Chi è sempre sulla scena e chi, invece, sceglie il silenzio.

