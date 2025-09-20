Lazio, Mancini: "Il derby può cambiare una stagione. Ecco il mio pronostico..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - In occasione del derby della Capitale, in programma domenica alle 12:30, l'ex biancoceleste Roberto Mancini ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Messaggero. Mancini lo conosce bene il derby di Roma, avendolo vissuto sia da calciatore che da allenatore e avendo quindi provato "sensazioni opposte, vigilie diverse".

Mancini punta su Maurizio Sarri: per l'ex Lazio è lui la figura giusta per rilanciare i biancocelesti. Deve lavorare nonostante il mercato bloccato, poi la sosta nazionali che falsa un po' l'inizio del campionato: "A volte arrivi al derby con il ruolo di sfavorito, sei in crisi e ti rialzi dal punto di vista emotivo. La stracittadina è sempre una partita che ti può consentire di cambiare una stagione, per cui lo per la sfida dell'Olimpico adesso non vedo una davanti all'altra. Come sempre, un episodio può incidere sul risultato". Sarri è un allenatore che "sa gestire la pressione" - ammette Roberto Mancini - ma ciò non lo rende favorito rispetto all'allenatore avversario Gian Piero Gasperini, al debutto al derby: "Può essere anche meglio, perché non vivrà quella tensione che ancora non conosce".

Un derby è sempre difficile da pronosticare. "Giocare a quell'ora è impossibile così come indovinare il risultato", ha detto l'ex biancoceleste. E non sempre a deciderlo è il talento. Però Mancini si lancia e scommette su due possibili protagonisti: "Zaccagni e Soulé, il derby è loro".