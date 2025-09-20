Lazio, può essere il derby di Pedro: esperienza e qualità al servizio di Sarri

RASSEGNA STAMPA - 38 anni sulla carta d’identità, ma senza dubbio la risorsa più esperta in casa Lazio. Pedro si prepara a giocare un altro derby dopo i 10 già disputati: 8 con la maglia della Lazio e 2 con quella della Roma.

Pedro fa infatti parte della ristretta cerchia di calciatori che hanno vissuto la stracittadina da entrambi i lati, segnando tra l’altro con entrambe le maglie. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prima di lui c’erano riusciti solo Selmonsson, negli anni 50/60, e Kolarov.

Pedrito si prepara a giocare il suo 11° derby con l’obiettivo di far tornare la Lazio alla vittoria e perché no magari siglare anche un gol. Sarri conta molto su di lui e in una gara delicata come il derby potrebbe anche decidere di mandarlo in campo da titolare. In questo senso c’è anche una coincidenza molto favorevole: il derby si gioca a settembre, come quello nel suo primo anno di Lazio, quando Pedro giocò titolare e la Lazio vinse. Insomma Sarri punta sulla esperienza unita a quella di chi sa già come affrontare le insidie e le pressioni della stracittadina: Cataldi a quota 9 derby, e Romagnoli che ne ha giocati invece 7.

