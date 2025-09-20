Lazio | Rovella come Jorginho: il dato che ha entusiasmato Sarri

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri spera di recuperare Nicolò Rovella per il derby della Capitale. Soprattutto perché nell'unica vittoria di questo inizio di stagione, che combacia con l'unica sfida tra le mura amiche, il tecnico è rimasto estasiato dalla prestazione del centrocampista della Nazionale italiana. Come riporta Il Messaggero, Rovella ha fornito una prestazione da urlo: ben 105 passaggi riusciti su 116 (91%), 142 palloni toccati, record per un centrocampista (Lobotka è rimasto fermo a 72) nella seconda glornata di campionato.

Numeri importanti, numeri alla Jorginho, pupillo di Sarri ai tempi di Napoli e Chelsea. Ora l'ex Monza e Juve sembra aver fatto lo step successivo, in passatogli era stato preferito in più occasioni Cataldi, soprattutto nei derby. Ma ora sembra non esserci storia. Rovella è cresciuto, ora è anche in grado di verticalizzare come mai gli era riuscito in passato. Sarri punta su di lui e le sue doti per la sua nuova (vecchia) Lazio.

