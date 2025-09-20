Lazio, possibile riapertura della campagna abbonamenti dopo il derby: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco meno di 24 ore e poi sarà derby della Capitale. Una delle gare più importanti della stagione, una gara che può cambiare il corso degli eventi. 90 minuti per risollevare la testa dopo un inizio di stagione difficile, 90 minuti d’amore dei tifosi biancocelesti che mai come in questa stagione hanno dimostrato una passione incondizionata.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport nonostante un’estate difficile e con il mercato bloccato i tifosi hanno dimostrato di non voler in nessun modo lasciare sola la squadra: 29.136 tessere sottoscritte con una campagna abbonamenti che potrebbe anche essere riaperta dopo il derby con l’obiettivo di centrare il record mai registrato dal 2004 in poi.

Al momento il dato è il secondo migliore dell’era Lotito, dietro solo ai quei 30.333 dell’anno della conquista della Champions con Sarri in panchina. Sicuramente il ritorno del tecnico toscano ha dato un grande slancio ma la tifoseria sin da subito ha dimostrato il suo attaccamento e adesso è pronta sostenere la Lazio in 90 minuti di fuoco.

