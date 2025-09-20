Lazio, annunciata la riapertura della campagna abbonamenti: i dettagli
Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, la Lazio ha annunciato riapertura della campagna abbonamenti. Di seguito il comunicato "La S.S. Lazio annuncia la riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26.
Il nuovo abbonamento comprende:
17 partite casalinghe di Serie A EniLive;
la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa.
Periodo di vendita
Apertura: lunedì 22 settembre ore 12:00;
Chiusura: giovedì 25 settembre ore 23:59".
