Lazio - Roma, è il derby dei figli della Capitale: si accende la sfida

RASSEGNA STAMPA - La Capitale e i suoi figli. Il derby è soprattutto loro, di chi a Roma ci è nato ed è cresciuto tifando i colori biancocelesti o quelli giallorossi. E ora si incontreranno nella stracittadina di domenica, come riportato da Il Corriere dello Sport. Da una parte ci sono i romanisti, Lorenzo Pellegrini e Pisilli: il primo è nato e cresciuto a Cinecittà, il secondo viene da Ostia.

Dall'altra parte invece ci sono i laziali, in vantaggio numericamente. Sono Cancellieri, Luca Pellegrini, Romagnoli e Cataldi. Il primo viene da Colli Albani, e non ha mai dichiarato pubblicamente la sua fede cittadina; il secondo, da Cinecittà, ha il sangue biancoceleste, all'opposto del suo omonimo giallorosso; il centrale invece arriva da Anzio, per anni ha aspettato di vestire l'aquila sul petto e di giocare i derby; l'ultimo, infine, è nato nel quartiere Ottavia: da sempre incarna la lazialità più pura. Il derby di domenica sarà soprattutto di loro sei.