Lazio - Roma, Padovan: "Fatico a trovare un giocatore determinante. Gli allenatori..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino alla vigilia del derby della Capitale, Giancarlo Padovan si è espresso sulla partita in programma domani all'Olimpico tra Lazio e Roma. Ecco le parole del giornalista:

"Faccio fatica a trovare un giocatore tra Lazio e Roma che possa essere determinante. Arrivano in due situazioni particolari, con qualche angoscia. Domani nessuno può permettersi di perdere la partita. I protagonisti potrebbero essere gli allenatori, sui quali le tifoserie hanno grande fiducia. Ma non vedo un grande derby".

