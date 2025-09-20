Lazio - Roma, derby a prova di gol: i numeri offensivi già preoccupano

TUTTOmercatoWEB.com

Quanta fatica nell'area avversaria. Lazio e Roma più diverse che mai nel derby, ma quasi un uguali dal punto di vista offensivo in questo inizio di stagione, come riportato da Il Corriere dello Sport. I giallorossi sono fermi a due gol segnati contro Bologna e Pisa, che sono valsi comunque 6 punti; i biancocelesti invece ne hanno fatti solo quattro al Verona, rimanendo a secco contro Como e Sassuolo.

I numeri preoccupano, anche perché le due squadre nelle prime tre giornate hanno tirato poco e centrato ancora meno la porta. La squadra di Gasperini ha calciato 46 volte in 270 minuti, ma solo in 14 occasioni ha preso lo specchio; i ragazzi di Sarri, invece, hanno fatto ancora peggio, con 40 tiri di cui 10 in porta. Lazio e Roma, quindi, sono tra le squadre meno pericolose tra le big di Serie A: Inter, Milan, Juve, Napoli e le altre hanno fatto decisamente meglio. Al derby sarà un altro aspetto da tenere a mente.

